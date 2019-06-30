Освобождение моряков было одним из условий возвращения России в ПАСЕ, - посол

Фото: Дмитрий Кулеба (facebook.com Roman Vybranovskyy)

Для возвращения в ПАСЕ Россия должна была выполнить 3 условия

Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение украинских моряков из плена было одним из условий возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По словам Кулебы, для возвращения в состав ассамблеи в статусе полноправного участника Россия должна была выполнить три условия: освободить военнопленных моряков, допустить комиссара Совета Европы по правам человека в Крым и уплатить взносы в Совет Европы.

Посол добавил, что переговоры о возвращении российской делегации в ПАСЕ начались еще в начале 2019 года. Однако впоследствии, России дали понять, что она может вернуться и без выполнения выдвинутых ранее условий.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что нота российского внешнеполитического ведомства об условиях освобождения пленных моряков была связана не с возвращением России в ассамблею, а с окончанием срока выполнения условий Международного трибунала.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но, я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, ибо они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без всяких уступок. Я думаю, произошло именно так", - отметил он.

Напомним, ранее во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин опроверг связь между освобождением украинских моряков и решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. По словам Путина, между освобождением моряков и возвращением России в ПАСЕ нет связи.