ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобождение моряков было одним из условий возвращения России в ПАСЕ, - посол

Новости » Политика    30.06.2019 - 20:21
Освобождение моряков было одним из условий возвращения России в ПАСЕ, - посол
Фото: Дмитрий Кулеба (facebook.com Roman Vybranovskyy)

Для возвращения в ПАСЕ Россия должна была выполнить 3 условия

Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение украинских моряков из плена было одним из условий возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По словам Кулебы, для возвращения в состав ассамблеи в статусе полноправного участника Россия должна была выполнить три условия: освободить военнопленных моряков, допустить комиссара Совета Европы по правам человека в Крым и уплатить взносы в Совет Европы.

Посол добавил, что переговоры о возвращении российской делегации в ПАСЕ начались еще в начале 2019 года. Однако впоследствии, России дали понять, что она может вернуться и без выполнения выдвинутых ранее условий.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что нота российского внешнеполитического ведомства об условиях освобождения пленных моряков была связана не с возвращением России в ассамблею, а с окончанием срока выполнения условий Международного трибунала.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но, я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, ибо они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без всяких уступок. Я думаю, произошло именно так", - отметил он.

Напомним, ранее во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин опроверг связь между освобождением украинских моряков и решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. По словам Путина, между освобождением моряков и возвращением России в ПАСЕ нет связи.

Семь стран готовят резолюцию по решению ПАСЕ Путин ответил на обращение Зеленского о моряках
Новости Украины ПАСЕРоссийская ФедерацияДмитрий Кулебаукраинские моряки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь