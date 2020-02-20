Комитет рассмотрит проект Минсоцполитики об изменении в закон о пенсионном страховании

Заседание комитета пройдет 21 февраля
Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрит проект закона "О внесении изменения в статью 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", подготовленный Министерством социальной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, обнародованную на сайте ВР.
Так, заседание комитета состоится в пятницу, 21 февраля.
"Другие вопросы: о предварительном рассмотрении проекта закона "О внесении изменения в статью 24 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", подготовленного Министерством социальной политики Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, 18 февраля Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии.
Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки ранее анонсировал рассмотрение изменений в закон о пенсиях военнослужащим.