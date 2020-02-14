Комитет по нацбезопасности рассмотрит изменения в закон о пенсии военным

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о восстановлении действия предыдущих редакций норм указанного закона

Комитет по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки в пятницу, 14 февраля, рассмотрит изменения в закон о пенсиях военнослужащим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитета.

Так, речь идет о законопроекте №2141.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным... проект закона о внесении изменений в закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" по восстановлению действия предыдущих редакций норм указанного закона (р.№2141, н.д Г. Третьякова и др.)", - сказано в сообщении.

Напомним, в марте средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине составлял 4682 грн. В Минсоцполитики отмечали, что процесс пересчета пенсий начался с 1 января 2019 года, и пенсии были повышены для 500 тысяч бывших военнослужащих.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле прошлого года в Кабмине заявили, что пенсии военнослужащих и представителей силовых органов выросли вдвое. Так, в начале 2018 года правительство приняло решение о поэтапном повышении пенсий военным.