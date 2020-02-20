Комітет розгляне проект Мінсоцполітики про зміну до закону про пенсійне страхування

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розгляне проект закону "Про внесення зміни до статті 24 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", підготовленого Міністерством соціальної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, оприлюднений на сайті ВР.

Так, засідання комітету відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

"Інші питання: про попередній розгляд проекту закону "Про внесення зміни до статті 24 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", підготовленого Міністерством соціальної політики України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань національної оборони, безпеки і розвідки раніше анонсував розгляд змін в закон про пенсії військовослужбовцям.