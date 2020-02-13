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Комітет Ради заявив про неможливість постачання води в Крим до деокупації

Новини » Політика     13.02.2020 - 10:10
Комітет Ради заявив про неможливість постачання води в Крим до деокупації
Фото: Юрій Гусєв (facebook.com/Husyev)

Комітет Верховної ради прийняв рішення про неможливість постачання води в Крим

Комітет Верховної ради прийняв рішення про неможливість постачання води в Крим до його деокупації. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, який був присутній на комітеті, на своїй сторінці в Facebook.

Як він зазначив, півострів лишається анексованим.

"Представники Комітету висловили чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання водопостачання до Криму, поки півострів залишається анексованим", - написав він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що подача води в Крим з території України ніколи не була темою переговорів з РФ.

Єрмак зазначив, що пропозиція глави фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давида Арахамія відновити подачу води до Криму, щоб мати перевагу в переговорах по Донбасу, це його особиста думка.

До цього Арахамія заявив, що згоден пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

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