ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Комитет Рады внес изменения в закон о Бюро экономической безопасности

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект о Бюро экономической безопасности №3087-д. Комитет внес в проект некоторые изменения.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели этот законопроект с учетом замечаний юридического управления Аппарата парламента.

"Комитет пересмотрел свое решение в части полномочий Службы безопасности Украины. Комитет принял решение изъять полномочия по контрразведывательной защиты экономики у Службы безопасности Украины путем внесения изменений в закон "Об общей структуре и численности СБУ", - указано в сообщении.

В конце сентября финансовый комитет уже рекомендовал Раде создать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции. Парламенту рекомендовали принять соответствующий законопроект №3087-д во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября парламент сделал шаг к созданию Бюро экономической безопасности, который должен заменить налоговую милицию. Нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №3087-д.

Так, ранее глава финкомитета Данил Гетманцев заявил, что до конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаМилиция