ВР рекомендуют создать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Финансовый комитет рекомендует Верховной раде создать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции. Парламенту рекомендуют принять соответствующий законопроект №3087-д во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что дискуссия по этому поводу законопроекту продолжается более года, члены комитета рассмотрели более 1500 поправок, из которых 1100 учтено.

"Члены комитета обсудили спорные вопросы по составу конкурсной комиссии для назначения директора бюро, требований к образованию директора, целесообразности создания тренингового центра, обязательности применения полиграфа в работе, доступа к информационным источникам, стратегии работы, предельной численности и проведения аудита бюро", - сказано в сообщении.

Нардепы решили, что конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ должна состоять из трех человек от Кабинета министров, трех человек от Совета национальной безопасности и обороны, трех человек от ВР (2 представителя комитета финансов, налоговой и таможенной политики и один человек от комитета по вопросам правоохранительной деятельности).

Также парламентарии поддержали поправку, что директор Бюро должен иметь высшее юридическое и/или экономическое образование, стаж работы по специальности не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее пяти лет. Он должен свободно владеть государственным языком и быть способным по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

"Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде проект закона "О бюро экономической безопасности" № 3087-д принять во втором чтении и в целом как закон", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале сентября Верховная рада сделала шаг к созданию Бюро экономической безопасности, который должен заменить налоговую милицию. Нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №3087-д.

Как писало РБК-Украина, глава финкомитета Данил Гетманцев заявил, что до конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности.

Так, в январе парламент отклонил законопроект о Бюро финансовых расследований, которым предлагалась ликвидация налоговой милиции.