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В Раде рассказали, когда ликвидируют налоговую милицию

Новости » Политика     06.07.2020 - 17:29
В Раде рассказали, когда ликвидируют налоговую милицию
Фото: Данил Гетманцев (РБК-Украина)

Рада работает над созданием Бюро экономической безопасности

До конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности. Создание этого органа предполагает полную ликвидацию налоговой милиции.

Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью агентству "Лига".

По его словам, новосозданный орган не будет иметь силовой блок, но будет осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, а также самостоятельно вести следственные действия.

"Силовой блок есть в "Альфе". Бюро сможет его привлекать, если будут нужны определенные спецоперации", - отметил нардеп.

Гетманцев добавил, что автоматического перевода работников налоговой милиции в Бюро экономической безопасности не будет, но запрещать самостоятельный переход также не планируют.

Отметим, что Бюро экономической безопасности также избавит Службу безопасности Украины полномочий по расследованию экономических преступлений. Лишение СБУ таких прав является одним из условий меморандума Международного валютного фонда.

Поддержать законопроект о создании Бюро экономической безопасности ранее рекомендовал депутатам парламентский финансовый комитет.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныВерховная РадаМилиция
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