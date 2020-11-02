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Комітет Ради вніс зміни до закону про Бюро економічної безпеки

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ВР прийняти в другому читанні законопроект про Бюро економічної безпеки №3087-д. Комітет вніс до проекту деякі зміни.

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Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули цей законопроект з урахуванням зауважень юридичного управління Апарату парламенту.

"Комітет переглянув своє рішення у частині повноважень Служби безпеки України. Комітет ухвалив рішення вилучити повноваження щодо контррозвідувального захисту економіки у Служби Безпеки України шляхом внесення змін до закону "Про загальну структуру і чисельність СБУ", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці вересня фінансовий комітет уже рекомендував Раді створити Бюро економічної безпеки замість податкової міліції. Парламенту рекомендували ухвалити відповідний законопроект №3087-д у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня парламент зробив крок до створення Бюро економічної безпеки, яке має замінити податкову міліцію. Нардепи схвалили за основу у першому читанні законопроект №3087-д.

Так, раніше глава фінкомітету Данило Гетманцев заявив, що до кінця року в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки.

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