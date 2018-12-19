Комітет Ради прибрав з "мовного закону" кримінальну відповідальність

Фото: Ірина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

У тексті залишили норму про адмінвідповідальність

Із законопроекту про державну мову прибрали норму щодо кримінальної відповідальності. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови комітету з питань культури та духовності, нардеп Ірина Подоляк.

За її словами, законопроект отримав 2049 поправок від народних депутатів.

"Ми працювали над поправками два тижні щодня. Кримінальну відповідальність із законопроекту прибрали. По-перше, було дуже багато поправок щодо вилучення цієї норми. По-друге, потрібно розуміти, що ця норма є мертвою - її ніхто використовувати не буде, скоріше за все. По-третє, якщо ми відповідальні люди, ми мусимо шукати компроміси", - заявила Подоляк.

Парламентар підкреслила, що у разі прийняття "мовного закону" в Україні залишиться лише можливість притягнення до адміністративної відповідальності за його порушення.

Зокрема, в законопроекті йдеться про те, що порушення вимог закону передбачатиме штрафи.

"Порушення вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади… тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у тексті законопроекту.

Нагадаємо, профільний комітет рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у редакції комітету з внесеними поправками №5670-д.

Як писало РБК-Україна раніше, помічник голови комітету з питань культури і духовності Юрій Крайняк заявив, що до прийнятого в першому читанні "мовного закону" в комітеті очікують понад тисячу поправок.

Відзначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна рада схвалила в першому читанні за основу законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Підкреслимо, з редакції під стенограму була вилучена норма про так званих мовних інспекторів.