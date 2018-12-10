Комитет Рады рекомендует АМКУ провести проверку туроператоров

Фото: АМКУ (УНИАН)

Комитет также рекомендовал ГПУ усилить контроль за расследованием дел о нарушении прав туристов

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения туристическими операторами антимонопольного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

Так, комитет на своем заседании рассмотрел массовое нарушение прав украинских туристов в этом сезоне.

Парламентарии рекомендовали Генеральной прокуратуре и Антимонопольному комитету усилить контроль за осуществлением досудебного расследования всех начатых уголовных производств о нарушении прав потребителей туристических услуг.

"... Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения туристическими операторами антимонопольного законодательства, в том числе, в отношении туристических компаний ООО "Оазис Тревел Украина" и ООО "Джоин ап" и всех его дочерних компаний, а также других юридических лиц, работающих под брендом Join UP!" - говорится в сообщении.

Напомним, комитет также рекомендует Кабинету министров подготовить и внести в Верховную раду изменения в закон "О туризме". В частности, изменения касаются введения права туроператора реализовывать туристические услуги путем формирования и выдачи электронного ваучера через Единый реестр электронных ваучеров.

РБК-Украина также сообщало, что в законе "О туризме" не прописана ответственность туроператоров и туристических агентов за ненадлежащее исполнение или неисполнение договора, как отметили в комитете по туризму.

Добавим, в июле в Раде зарегистрировали законопроект №8548 о компенсации пассажирам в случае задержки рейса более трех часов. Законопроектом предлагается установить для рейсов дальностью более 3500 километров 600 евро компенсации.