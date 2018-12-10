Комітет Ради рекомендує АМКУ провести перевірку туроператорів

Фото: АМКУ (УНІАН)

Комітет також рекомендував ГПУ посилити контроль за розслідуванням справ щодо порушення прав туристів

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання туристичними операторами антимонопольного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

Так, комітет на своєму засіданні розглянув масове порушенням прав українських туристів у цьому сезоні.

Парламентарі рекомендували Генеральній прокуратурі та Антимонопольному комітету посилити контроль за здійсненням досудового розслідування усіх розпочатих кримінальних проваджень щодо порушення прав споживачів туристичних послуг.

"…Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання туристичними операторами антимонопольного законодавства, в тому числі, стосовно туристичних компаній ТОВ "Оазіс тревел Україна» та ТОВ "Джоін ап" та всіх його дочірніх компаній, а також інших юридичних осіб, які працюють під брендом Join UP!" - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет також рекомендує Кабінету міністрів підготувати та внести до Верховної ради зміни до закону "Про туризм". Зокрема, зміни стосуються запровадження права туроператора реалізовувати туристичні послуги шляхом формування і видачі електронного ваучера через Єдиний реєстр електронних ваучерів.

РБК-Україна також повідомляло, що у законі "Про туризм" не прописана відповідальність туроператорів і туристичних агентів за неналежне виконання або невиконання договору, як наголосили у комітеті з питань туризму.

Додамо, у липні в Раді зареєстрували законопроект №8548 про компенсації пасажирам у разі затримки рейсу більше трьох годин. Законопроектом пропонується встановити для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів 600 євро компенсації.