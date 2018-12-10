Комитет рекомендует Кабмину разработать изменения в закон "О туризме"

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Раде рекомендуют ускорить осуществление проверки туристических компаний ООО "Оазис Тревел Украина" и ООО "Джоин ап"

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в порядке контроля рекомендует Кабинету министров подготовить и внести в Верховную раду изменения в закон "О туризме". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

Комитет в связи с массовым нарушением прав украинских туристов в этом сезоне подготовил для Кабмина ряд рекомендаций.

"Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовал Кабинету министров: подготовить и внести в закон "О туризме" изменения о введении права туроператора реализовывать туристические услуги путем формирования и выдачи электронного ваучера через Единый реестр электронных ваучеров", - сказано в сообщении.

Кроме того, правительству рекомендуется поручить Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством финансов разработать механизм новой эффективной системы налогообложения; а также внедрить действенный механизм идентификации участников туристического рынка - а именно создать Реестр участников туристического рынка - туроператоров и турагентов.

Также комитет рекомендует Кабмину ускорить принятие постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности" по поводу усиления ответственности туроператоров и турагентов, где, в частности, предусмотреть обязательства туроператоров начинать продажи туристического продукта, включая чартерные перевозки, только после заключения договора с поставщиком перевозки, в котором прописать согласованную серию чартерных рейсов с указанием маршрута, начала и окончания серии чартерных рейсов.

Парламентарии рекомендуют и ускорить осуществление проверки туристических компаний ООО "Оазис Тревел Украина" и ООО "Джоин ап" и всех его дочерних компаний, а также других юридических лиц, работающих под брендом Join UP! на предмет соблюдения лицензионных требований.

"Поручить Министерству инфраструктуры усилить ответственность авиакомпаний за выполнение договорных обязательств и обязать их публиковать у себя на официальном сайте полную информацию о законтрактованных чартерных рейсах, проводить мониторинг договоров на предмет соответствия законтрактованных объемов перевозки имеющемуся техническому парку (резервному фонду воздушных судов)", - говорится в сообщении.

Напомним, глава комитета по вопросам туризма Артур Палатный заявил, что нынешний туристический сезон отличился массовыми нарушениями прав украинских туристов.

В июле в Раду внесли законопроект №8548 о компенсации пассажирам в случае задержки рейса более трех часов. Предлагалось установить для рейсов дальностью более 3500 километров 600 евро компенсации.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД сообщали, что по состоянию на июль в результате массовых задержек авиарейсов пострадали 1,5 тыс. человек.