Комитет Рады рекомендовал устранить противоречия в законе об олигархах

Как отметил Вениславский, комитет проанализировал стенограммы заседаний комитета и пленарного заседания Верховной рады во время рассмотрения и голосования за законопроект N 5599 и выявил несколько противоречий и несогласованностей в статьях 5, 7, 9.

В частности, в ст. 5 закреплено право лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его олигархом, подать письменные объяснения и документы, а также право предоставить устные объяснения на соответствующем заседании СНБОУ. Одновременно не было закреплено корреспондирующей обязанности СНБОУ. Также не было закреплено право лица отказаться от дачи устных объяснений во время заседания СНБОУ. В статьях 7 и 9, которыми определен порядок включения в Реестр и исключения из него информации о лицах, которые признаны олигархами и негативные последствия такого включения, были допущены неточности по которым негативные последствия могли быть распространены и на лиц, которые будут подавать декларацию о контактах с олигархами.

"С целью устранения указанных противоречий и несогласованностей, Комитет на своем заседании 22 октября принял решение обратиться к председателю Верховной рады Украины с предложением устранить их в соответствии со статьей 131 закона Украины о Регламенте Верховной рады", - сообщил Вениславский.

Согласно статье 131 Регламента в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями глава Верховной Рады может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению. Обсуждение и голосование каждого из предложений происходит в порядке голосования предложений и поправок. После завершения рассмотрения предложений новое голосование по принятию закона в целом не проводится.