Зеленский сообщил о рисках нового рынка электроэнергии

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Гройсман (www.president.gov.ua)

Президент ссылается на позицию международных партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном энергетической безопасности, сообщает президентская пресс-лужба.

Зеленский напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским cоюзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года.

Напомним, Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года, поскольку для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия.