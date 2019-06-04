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Комітет Ради рекомендував відкласти ринок електроенергії на три місяці

Новини » Економіка    04.06.2019 - 13:20
Комітет Ради рекомендував відкласти ринок електроенергії на три місяці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення буде приймати Верховна рада

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної ради схвалив законопроект №10318 Олександра Домбровського та Льва Підлісецького про перенесення запуску нового ринку електроенергії на три місяці з 1 липня на 1 жовтня 2019 року. Про це повідомили члени комітету.

Зокрема, член комітету Ольга Бєлькова на своїй сторінці у Facebook повідомила про те, що на засіданні був кворум і рішення ухваленро. Член комітету Вікторія Войцицкая додала, що тепер рішення повинні прийняти 226 народних депутатів у сесійній залі.

Зазначимо, що законопроект №10318 поки ще не включено до порядку денного сесії Верховної ради.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відстрочення введення нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року, а також альтернативний - про перенесення на шість місяців. Законопроект передбачає можливість запуску в експлуатацію домашніх сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.

Нагадаємо, Світовий банк рекомендує перепланувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року, оскільки для запуску ринку існують технічні, нормативні та політичні перешкоди.

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