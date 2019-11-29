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Комітет Ради розгляне законопроект про виплату пенсій жителям ОРДЛО

Новини » Політика     29.11.2019 - 15:06
Комітет Ради розгляне законопроект про виплату пенсій жителям ОРДЛО
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться у п'ятницю

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у п'ятницю, 29 листопада, розгляне законопроект №2083-д про виплати пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це свідчить порядок денний засідання комітету.

Зокрема, комітет розгляне включення цього проекту до порядку денного сесії.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: про попередній розгляд законопроектів (щодо включення до порядку денного другої сесії)… проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію (реєстр. № 2083 доопрацьований, н.д. Третьякова Г.М., Цимбалюк М.М., Королевська Н.Ю. та інші)", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді пропонували платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця.

Відзначимо, в жовтні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що Україна на сьогоднішній день не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. За її словами, окупаційна влада не дасть українській стороні проводити законну діяльність на цій території.

Комітет ВР розгляне ветований закон про пенсійний вік для жінок У Раді зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО
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