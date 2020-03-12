Комитет Рады рассмотрит закон о "подъемных" молодым украинцам

Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в ходе завтрашнего заседания, 13 марта, рассмотрит законопроект №2754 "Об экономическом паспорте украинца". Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте Верховной рады.

Так, на экономический паспорт по достижению совершеннолетия будут выплачиваться средства из "Фонда будущего".

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона об экономическом паспорте украинца (р.№2754, н.д. Д.Костюк)", - говорится в повестке дня.

Документом предлагается создать "Фонд будущего", на счетах которого будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Напомним, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде еще в конце января 2020 года. Автор законодательной инициативы отмечает, что целью документа является прекращение оттока украинцев заграницу и повышение экономического уровня жизни граждан.

Как писало РБК-Украина, в декабре Раде рекомендовали освободить от налога на доходы украинцев, моложе 27 лет.

Кроме того, в парламенте зарегистрировали законопроект №2250, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Предлагается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет.