Раде предлагают выплачивать "подъемные" молодым украинцам

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламенту предлагают создать "Фонд будущего" для прекращения оттока украинцев из государства

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №2754 "Об экономическом паспорте украинца", на который по достижению совершеннолетия будут выплачиваться средства из "Фонда будущего". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Рады.

Автором проекта закона является народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк.

Документом предлагается создать "Фонд будущего", на счетах которого будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Указано, что средства из фонда будут начисляться на специальные личные счета (экономические паспорта) для украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021 года, и проживавших на территории Украины на протяжении 18 лет, и выплачиваться им после достижения ими совершеннолетия.

"Такая система уже давно действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый араб получает от государства свой процент от продажи нефти. Как показывает практика ОАЭ, такое решение является действенным и обеспечивает достойный уровень жизни гражданам", - отмечает парламентарий в пояснительной записке.

Так, целью документа является прекращение оттока украинцев заграницу и повышение экономического уровня жизни граждан.

Напомним, в декабре Раде рекомендовали освободить от налога на доходы украинцев, моложе 27 лет.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламенте зарегистрировали законопроект №2250, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Предусматривается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет.