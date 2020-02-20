Комитет Рады рассмотрит закон Кабмина о компенсации за долги по зарплатам

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрит правительственный законопроект №2814 "О внесении изменений в статью 2 закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, обнародованная на сайте ВР.

Так, заседание комитета состоится в пятницу, 21 февраля.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным… предварительное рассмотрение законопроектов… о целесообразности включения в повестку дня сессии: проекта закона о внесении изменений в статью 2 закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (р.№2814, КМУ)", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Раде появился текст проект закона №2814 "О внесении изменений в статью 2 закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам.

Как писало РБК-Украина, 28 января документ был зарегистрирован на сайте ВР, но без текста.

Добавим также, ранее Министерство социальной политики Украины дало разъяснения по законопроекту об изменениях в порядке компенсаций за задержку в выплатах.

Так, Кабмин 24 января одобрил законопроект о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по выплатам пенсий, зарплат, стипендий и социальных выплат.