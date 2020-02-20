Комітет Ради розгляне закон Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розгляне урядовий законопроект №2814 "Про внесення змін до статті 2 закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати", який спрямований на боротьбу з боргами по виплатах громадянам. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, оприлюднений на сайті ВР.

Так, засідання комітету відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

"Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним... попередній розгляд законопроектів... про доцільність включення до порядку денного сесії: проекту закону про внесення змін до статті 2 закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (р.№2814 , КМУ)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Раді з'явився текст проекту закону №2814 "Про внесення змін до статті 2 закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати", який спрямований на боротьбу з боргами по виплатах громадянам.

Як писало РБК-Україна, 28 січня документ був зареєстрований на сайті ВР, але без тексту.

Додамо також, раніше Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо ідеї про зміни в порядку компенсацій за затримку у виплатах.

Так, Кабмін 24 січня схвалив законопроект про виплату компенсацій у разі виникнення заборгованості по виплатах пенсій, зарплат, стипендій і соціальних виплат.