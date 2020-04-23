Комитет Рады рассмотрит разблокирование подписания закона об изменениях в регламент

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады в четверг, 23 апреля, рассматривает разблокирование подписания закона об изменениях в регламент, необходимые для принятия закона о банках во втором чтении. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликован на сайте Рады.

Так, члены комитета рассмотрят проекты постановлений №№1043-П - 1043-П3 "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в регламент Верховной рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов во время законодательной процедуры ".

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления №2653-П "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине". Это постановление блокирует подписание закона, которым предусмотрено право Кабинета министров определять админцентры объединенных территориальных общин.

Напомним, эти проекты постановлений Рада должна рассмотреть на своем внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады по вопросам финансов прошел более трети всех поправок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда (МВФ). Так, по состоянию на 22 апреля комитет обработал 34% всех правок.