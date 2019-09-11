Комитет Рады рассматривает роспуск ЦИК

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти начал заседание с рассмотрения представления президента относительно досрочного роспуска состава Центральной избирательной комиссии. Об этом объявил председатель комитета Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, на заседании присутствуют председатель и другие представители ЦИК.

"Предлагаю рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии", - заявил Клочко.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября. Отметим, что в Комитете избирателей Украины заявили, что отсутствуют объективные причины для роспуска Центральной избирательной комиссии.

В КИУ заявили, что решение о роспуске ЦИК должно базироваться на фактах, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе Центризбиркома. Также в КИУ отмечают, что проблемы в работе ЦИК на выборах этого года носили технический характер и не были связанные с незаконными или предвзятыми действиями членов комиссии.

В партии "Слуга народа" отметили, что сегодня комитет определится, выносить ли представление президента о роспуске ЦИК в сессионный зал.