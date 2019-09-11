Комітет Ради розглядає розпуск ЦВК

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади розпочав засідання з розгляду подання президента щодо дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії. Про це оголосив голова комітету Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Окрім того, на засіданні присутні голова та інші представники ЦВК.

"Пропоную розглянути подання президента Володимира Зеленського про припинення повноважень Центральної виборчої комісії", - заявив Клочко.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада України може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК вже 12 вересня. Зазначимо, що у Комітеті виборців України заявили, що відсутні об'єктивні причини для розпуску Центральної виборчої комісії.

У КВУ заявили, що рішення про розпуск ЦВК має базуватися на фактах, які свідчать про серйозні порушення в роботі Центрвиборчкому. Також у КВУ відзначають, що проблеми в роботі ЦВК на виборах цього року носили технічний характер і не були пов'язані з незаконними або упередженими діями членів комісії.

У партії "Слуга народу" зазначили, що сьогодні комітет визначиться, чи виносити подання президента про розпуск ЦВК до сесійної зали.