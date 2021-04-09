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Комитет Рады просит полицию усилить контроль за карантином в Одесской области

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации просит управление Национальной полиции усилить контроль за карантином в Одесской области. Такое решение он принял по итогам выездного заседания.

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в своем Telegram.

"Управлению Нацполиции области и управлению Госпродпотребслужбы усилить контроль за соблюдением карантина на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет принял ряд других решений. Он поручил Одесской ОГА немедленно проанализировать использование имеющегося коечного фонда в "ковидних" больницах и обеспечить выполнение плана Министерства здравоохранения по дополнительным койкам.

"АО "Укрзализныце" совместно с Минздравом и Одесской ОГА обеспечить развертывание в полном объеме запланированного коечного фонда для лечения больных COVID и в десятидневный срок доложить комитету, обеспечить целевое использование средств, выделенных НСЗУ для оказания помощи больным COVID", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля в Раде заявляли, что Одесса игнорирует ограничения "красной зоны" карантина и манипулирует цифрами для Министерства здравоохранения. Отмечалось, что из-за этого в город и область могут отправить правительственную проверку.

Как писало РБК-Украина, ограничения "красной зоны" начали действовать в Одессе с 23 марта. В городе нельзя принимать посетителей в ресторанах и проводить массовые мероприятия.

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