Комітет Ради просить поліцію посилити контроль за карантином в Одеській області

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації просить управління Національної поліції посилити контроль за карантином в Одеській області . Таке рішення він схвалив за підсумками виїздного засідання.

Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький у своєму Telegram.

"Управлінню Нацполіції області та управлінню Держпроджспоживслужби посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень на території Одеської області", - сказано у повідомленні.

Крім того, комітет ухвалив ряд інших рішень. Він доручив Одеській ОДА негайно проаналізувати використання наявного ліжкового фонду у "ковідних" лікарнях та забезпечити виконання плану Міністерства охорони здоров'я щодо додаткових ліжок.

"АТ "Укрзалізниці" спільно з МОЗ та Одеською ОДА забезпечити розгортання у повному обсязі запланованого ліжкового фонду для лікування хворих на COVID та у десятиденний термін доповісти комітету, забезпечити цільове використання коштів, виділених НСЗУ для надання допомоги хворим на COVID", - сказано у повідомленні.