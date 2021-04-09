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Комітет Ради просить поліцію посилити контроль за карантином в Одеській області

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації просить управління Національної поліції посилити контроль за карантином в Одеській області. Таке рішення він схвалив за підсумками виїздного засідання.

Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький у своєму Telegram.

"Управлінню Нацполіції області та управлінню Держпроджспоживслужби посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень на території Одеської області", - сказано у повідомленні.

Крім того, комітет ухвалив ряд інших рішень. Він доручив Одеській ОДА негайно проаналізувати використання наявного ліжкового фонду у "ковідних" лікарнях та забезпечити виконання плану Міністерства охорони здоров'я щодо додаткових ліжок.

"АТ "Укрзалізниці" спільно з МОЗ та Одеською ОДА забезпечити розгортання у повному обсязі запланованого ліжкового фонду для лікування хворих на COVID та у десятиденний термін доповісти комітету, забезпечити цільове використання коштів, виділених НСЗУ для надання допомоги хворим на COVID", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня у Раді заявляли, що Одеса ігнорує обмеження "червоної зони" карантину і маніпулює цифрами для Міністерства охорони здоров'я. Зазначалося, що через це до міста та області можуть відправити урядову перевірку.

Як писало РБК-Україна, обмеження "червоної зони" почали діяти в Одесі з 23 березня. У місті не можна приймати відвідувачів у ресторанах та проводити масові заходи.

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