Локадун в Одессе: как будет работать общественный транспорт

В полночь 23 марта в Одессе начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина . Однако работу общественного транспорта в городе останавливать не планируют.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила разрешить работу общественного транспорта, но при условии, что число пассажиров не будет превышать количество сидячих мест.

Заведения общепита смогут работать только на вынос или осуществлять адресную доставку. Продолжат работать только продуктовые магазины, заправки и СТО, аптеки, зоомагазины и ветклиники, салоны красоты и парикмахерские, банки, а также почтовые операторы.

Ранее в "красной" зоне обязательно запрещалась работа общественного транспорта, но сегодня Кабмин разрешил местным властям самостоятельно решать, как будет работать транспорт в городах или регионах.

Отметим, по состоянию на сегодня в "красной" зоне находятся Киев, Киевская, Житомирская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская, Сумская и Ивано-Франковская области.