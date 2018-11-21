Комитет Рады может принять решение по госбюджету-2019 утром в четверг

Фото: заседание комитета (РБК-Украина, Анастасия Світлевська)

По состоянию на 23:30 21 ноября комитет не проголосовал за решение по проекту бюджета

Профильный комитет Верховной рады может принять решение по законопроекту "О государственном бюджете на 2019 год" утром в четверг. Об этом РБК-Украина заявил заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, народный депутат Сергей Мельник.

"Нам еще осталось решить вопрос по изменениям в Бюджетный кодекс. Я думаю, сегодня должны решить вопрос таможенного эксперимента. Если сейчас будет точка по бюджетному кодексу, по проекту госбюджета остается еще четыре позиции. Утро - это дэдлайн. Бюджет должен выйти из комитета максимум в 10:00 утра", - заявил Мельник.

Отметим, в среду комитет Верховной рады начал рассмотрение проекта Государственного бюджета ко второму чтению, но в 17:00 объявил перерыв. После этого в комитете около 7 часов продолжалось заседание рабочей группы и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, а также представителей счетной палаты.

Но по состоянию на 23:30 21 ноября комитет не проголосовал за решение по проекту госбюджета №9000.

Председатель комитета Андрей Павелко в комментарии РБК-Украина также не исключил, что решение комитета будет принято лишь утром.

"Мы успеваем, если будем голосовать в 9:00. Скорее всего, решение будет принято уже утром", - сказал Павелко.

Напомним, Кабинет министров подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. В нем по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.