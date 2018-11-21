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Комітет Ради може ухвалити рішення щодо держбюджету-2019 зранку у четвер

Новини » Політика    21.11.2018 - 23:49
Комітет Ради може ухвалити рішення щодо держбюджету-2019 зранку у четвер
Фото: засідання комітету (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Станом на 23:30 21 листопада комітет не проголосував за рішення щодо проекту бюджету

Профільний комітет Верховної ради може ухвалити рішення щодо законопроекту "Про державний бюджет на 2019 рік" зранку о четвер. Про це РБК-Україна заявив заступник голови комітету з питань бюджету, народний депутат Сергій Мельник.

"Нам ще залишилось вирішити питання по змінах до Бюджетного кодексу. Я думаю, сьогодні мають вирішити питання митного експерименту. Якщо зараз буде крапка з бюджетному кодексу, то з проекту Держбюджету залишається ще чотири позиції. Ранок - це дедлайн. Бюджет має вийти з комітету максимум о 10:00 ранку", - заявив Мельник.

Зазначимо, у середу комітет Верховної ради розпочав розгляд проекту Державного бюджету до другого читання, але о 17:00 оголосив перерву. Після цього у комітеті близько 7 годин тривало засідання робочої групи в. о. мініста фінансів Оксани Маркарової, а також представників рахункової палати.

Втім, станом на 23:30 21 листопада комітет не проголосував за рішення щодо проекту Держбюджету №9000.

Голова комітету Андрій Павелко у коментарі РБК-Україна також не виключив, що рішення комітету буде ухвалено лише зранку.

"Ми встигаємо, якщо голосуватимемо о 9:00. Швидше за все, рішення буде ухвалене вже вранці", - сказав Павелко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав у ВР проект держбюджету-2019 для розгляду у другому читанні. У ньому порівняно з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

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Теми: Бюджет-2019
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