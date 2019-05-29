Комитет Рады принял решение по отставке Гройсмана

Правовой комитет Верховной рады рекомендует парламенту определиться путем голосования по отставке премьер-министра Владимира Гройсмана и состава Кабинета министров Украины. Об этом заявил глава комитета, народный депутат Руслан Князевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Участие в заседании комитета приняли 18 народных депутатов.

"Комитет рассмотрел заявление премьер-министра Украины Гройсмана об отставке. ВР рассматривает заявление об отставке не позднее, чем на 10-й день. Принятие решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров Украины. Таким образом, рассмотрев заявление Гройсмана, комитет предлагает решение: рекомендовать ВРУ определиться относительно отставки путем голосования", - заявил Князевич.

По его словам, премьер-министр может лично присутствовать в четверг в Верховной раде.

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде завтра утром, 30 мая, проведет заседание с участием премьер-министра Владимира Гройсмана перед голосованием за его отставку. Вероятно, на встрече будет обсуждаться голосование за отставку премьер-министра.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник на согласительном совете спикер Рады Андрей Парубий отмечал, что отставку Гройсмана могут рассмотреть в четверг, 30 мая.

Так, на прошлой неделе Гройсман зарегистрировал в Раде заявление об отставке. Отметим, на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский попросил Кабмин сложить свои полномочия.

Стоит отметить, представитель правительства в Верховной раде, народный депутат Вадим Денисенко не исключает, что Рада может провалить отставку Гройсмана. По его мнению, для этого решения может не хватить голосов из-за отсутствия нардепов в сессионном зале. В частности, он добавил, что многие депутаты приступили к работе на округах после объявления досрочных парламентских выборов.