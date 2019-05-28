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Рада может провалить отставку Гройсмана, - представитель Кабмина в ВР

Новости » Выборы 2019    28.05.2019 - 16:36
Рада может провалить отставку Гройсмана, - представитель Кабмина в ВР
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Денисенко отметил, что голосование могут провалить из-за недостаточного кворума в зале

Голосование перед внеочередными парламентскими выборами за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и состав Кабинета министров Украины в четверг, 30 мая, может не состояться из-за отсутствия народных депутатов в сессионном зале. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде, народный депутат Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий подчеркнул, что многие нардепы уже работают в избирательных округах.

"Большинство фракций еще не сделали ни одного заявления, будут ли они голосовать за отставку Кабмина. Гройсман написал заявление об отставке. Но пока я не вижу сегодня физически 226 депутатов. Будет ли в четверг 226 человек? Я даже не могу представить себе. Многие депутаты уже работают в избирательных округах", - заявил Денисенко.

Заместитель главы комитета по вопросам правовой политики Леонид Емец также высказал опасения, что голосов за отставку Кабмина может не хватить из-за отсутствия депутатов в зале.

"Я еще ни от кого не слышал, чтобы кто-то был против. Если народные депутаты будут в зале в четверг, проголосуют", - заявил Емец.

По его словам, народные депутаты сейчас находятся на заседаниях ПАСЕ или заняты проведением избирательной кампании.

Напомним, Кабинет министров Украины не будет проводить заседание на этой неделе. РБК-Украина сообщили в Секретариате Кабмина, что это связано с возможным голосованием за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана на пленарном заседании Рады 30 мая. Таким образом, дальнейшие планы будут зависеть от событий в парламенте в четверг.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада рассмотрит на этой пленарной неделе вопрос отставки Кабинета министров в виду роспуска парламента и последующих внеочередных выборов.

Так, на прошлой неделе в ВР зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке. Отметим, сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского, во время которой он попросил Кабмин уйти в отставку, глава правительства заявил, что намерен уходить. Кроме того, он добавил, что Зеленский должен предложить кандидатуру нового премьера и правительства, с которым сможет работать.

Кабмин не будет проводить заседание на этой неделе Рада рассмотрит отставку Кабмина на этой неделе
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