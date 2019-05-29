Гройсмана пригласили на заседание БПП перед голосованием за отставку

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Заседание фракции БПП с участием Гройсмана запланировано на 09:00

Фракция "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде завтра утром, 30 мая, проведет заседание с участием премьер-министра Владимира Гройсмана перед голосованием за его отставку. Об этом в Facebook сообщил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, завтра перед началом пленарного заседания фракция БПП встретится с Гройсманом. Вероятно, на встрече будет обсуждаться голосование за отставку премьер-министра.

В понедельник на согласительном совете спикер Рады Андрей Парубий отмечал, что отставку Гройсмана могут рассмотреть в четверг, 30 мая.

Напомним, на прошлой неделе Гройсман зарегистрировал в Раде заявление об отставке. Отметим, на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский попросил Кабмин сложить свои полномочия.

В то же время представитель правительства в Верховной раде, народный депутат Вадим Денисенко не исключает, что Рада может провалить отставку Гройсмана. По его мнению, для этого решения может не хватить голосов из-за отсутствия нардепов в сессионном зале. В частности, он добавил, что многие депутаты приступили к работе на округах после объявления досрочных парламентских выборов.