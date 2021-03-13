Комитет Рады в понедельник рассмотрит создание новой ВСК: чем она займется

В понедельник на заседание регламентного комитета вынесут предложение о создании новой парламентской Временной следственной комиссии. Она будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.

Об этом на брифинге сообщил глава фракции СН Давид Арахамия.

По его словам, группы "Довіра" и "За майбутнє", а также "Оппозиционная платформа "За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту комиссию, фракции "Голос" и "Европейская солидарность" этого пока не сделали. Арахамия выразил надежду на то, что такая ВСК будет создана.