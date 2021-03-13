Комітет Ради в понеділок розгляне створення нової ТСК: чим вона займеться

У понеділок на засідання регламентного комітету винесуть пропозицію про створення нової парламентської Тимчасової слідчої комісії. Вона буде зокрема розслідувати історію з "вагнерівцями" і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце у 2014 році.

Про це на брифінгу повідомив глава фракції СН Давид Арахамія.

За його словами, групи "Довіра" і "За майбутнє", а також "Опозиційна платформа "За життя" цже погодилися делегувати своїх депутатів до цієї комісії, фракції "Голос" і "Європейська солідарність" цього поки не зробили. Арахамія висловив надію на те, що така ТСК буде створена.