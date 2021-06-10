Комитет Рады поддерживает закон Зеленского о коренных народах

"Комитет рекомендует принять за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины, №5506", - сказано в сообщении.

Отметим, что главным по разработке этого закона является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прежде всего документ устанавливает понятие "коренной народ Украины" - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Определяется, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Законопроект запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.