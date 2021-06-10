Комітет Ради підтримує закон Зеленського про корінні народи

"Комітет рекомендує прийняти за основу та в цілому законопроект про корінні народи України, №5506", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що головним з опрацювання цього закону є комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Насамперед документ встановлює поняття "корінний народ України" - це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Визначається, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Законопроект забороняє заперечувати етнічну приналежність чи етнічну самобутність корінних народів України.