Комитет Рады поддержал законопроект о госбюджете-2022

В Раде готовятся к принятию закона о государственном бюджете на 2022 год. Профильный комитет поддержал этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука .

Он сообщил, что Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Отметим, сегодня народные депутаты рассмотрят законопроект о госбюджете на следующий год.