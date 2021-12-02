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Комитет Рады поддержал законопроект о госбюджете-2022

Автор: Анастасия Рокитна

В Раде готовятся к принятию закона о государственном бюджете на 2022 год. Профильный комитет поддержал этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Он сообщил, что Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Отметим, сегодня народные депутаты рассмотрят законопроект о госбюджете на следующий год.

Напомним, Кабмин увеличил расходы госбюджета-2022 ко второму чтению на 55 млрд гривен.

Отметим, Верховная рада 2 ноября одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственный бюджет Украины на 2022 год как бюджетные выводы Рады.

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