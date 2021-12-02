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Комітет Ради підтримав законопроект про держбюджет-2022

Автор: Анастасія Рокитна

В Раді готуються до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік. Профільний комітет підтримав цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

Він повідомив, що Комітет Верховної ради України з питань бюджету рекомендував Верховній раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Зазначимо, що сьогодні народні депутати розглянуть законопроект про держбюджет на наступний рік.

Нагадаємо, уряд збільшив видатки держбюджету-2022 до другого читання на 55 млрд гривень.

Зазначимо, Верховна рада 2 листопада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік як бюджетні висновки Ради.

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