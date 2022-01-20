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Комитет Рады поддержал законопроект об экономическом паспорте

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет финансовой и налоговой политики Верховной рады поддержал за основу законопроект про экономический паспорт украинца. Депутаты рассмотрят документ в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Комитета.

Законопроект об экономическом паспорте украинца поддержали 17 депутатов. Голосовали против или воздержались - 4 народных избранника.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Рады.

Напомним, законопроект об экономическом паспорте украинца в Раду в начале декабря прошлого года внес президент Украины Владимир Зеленский.

Подробно о том, что такое экономический паспорт украинца и как он будет работать - в материале РБК-Украина.

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