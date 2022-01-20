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Комітет Ради підтримав законопроєкт про економічний паспорт

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет фінансової та податкової політики Верховної ради підтримав за основу законопроєкт про економічний паспорт українця. Депутати розглянуть документ у першому читанні на найближчих пленарних засіданнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Комітету.

Законопроєкт про економічний паспорт українця підтримали 17 депутатів. Голосували проти або утрималися - 4 народних обранці.

Документ планується розглянути в першому читанні на найближчих пленарних засіданнях Ради.

Нагадавши, законопроєкт про економічний паспорт українця у Раду на початку грудня минулого року вніс президент України Володимир Зеленський.

Детально про те, що таке економічний паспорт українця і як він буде працювати - в матеріалі РБК-Україна.

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