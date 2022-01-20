Комітет Ради підтримав законопроєкт про економічний паспорт

Комітет фінансової та податкової політики Верховної ради підтримав за основу законопроєкт про економічний паспорт українця. Депутати розглянуть документ у першому читанні на найближчих пленарних засіданнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Комітету.
Законопроєкт про економічний паспорт українця підтримали 17 депутатів. Голосували проти або утрималися - 4 народних обранці.
Документ планується розглянути в першому читанні на найближчих пленарних засіданнях Ради.
Нагадавши, законопроєкт про економічний паспорт українця у Раду на початку грудня минулого року вніс президент України Володимир Зеленський.
Детально про те, що таке економічний паспорт українця і як він буде працювати - в матеріалі РБК-Україна.