Комитет Рады поддержал перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

Профильный комитет Верховной рады Украины поддержал новую редакцию поправки о переводе в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в генеральной прокуратуре дела Майдана. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина

Речь идет о процессуальных руководителей в процессах, которые касаются событий, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

"Вопрос касается перевода следственных органов прокуратуры, прокуроров, которые проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство по делам Майдана в ГБР. Мы предложили и поддержали правку № 318. Но получается, что когда мы готовили эту правку, имели в виду, что закон должен был быть принят на прошлой пленарной неделе и до 20 числа должен вступить в силу. А в связи с тем, что мы растянули этот вопрос (принятия закона об обновлении ГБР - ред.) на 3 декабря, возникает необходимости уточнить этот вопрос. Соответственно, эту правку нужно откорректировать", - заявил Монастырский.

Так, за новую редакцию поправки проголосовало большинство членов комитета.

"Нам с вами нужно технически уточнить. Мы должны утвердить дополнительную сравнительную таблицу к законопроекту № 2116 в редакции этого комитета и проголосовать за внесение этой поправки", - подчеркнул депутат.

Отметим, что адвокат, представляющий интересы семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана. По ее словам, дела Майдана уже никому не интересны, а у парламентариев есть "более важные дела", чем принятие необходимых законопроектов.

Напомним, Генеральная прокуратура передаст другим органам более ста производств по делам Майдана.

Добавим также, ранее заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане. На данный момент обвинительные приговоры вынесены в отношении 19 человек.