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ГПУ передаст другим органам более 100 производств по делам Майдана

Новости » Общество     22.11.2019 - 15:13
ГПУ передаст другим органам более 100 производств по делам Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большая часть будет передана в ГБР и НАБУ

Генеральная прокуратура Украины передаст другим ведомствам 114 уголовных производств по делам Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сообщается, что в связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами ГПУ 114 уголовных производств будут направлены другие в органы предварительного расследования.

В частности, в Госбюро расследований передадут 50 производств, еще 43 - в Национальное антикоррупционное бюро. Остальные производства будут переданы в органы Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службы.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане. По состоянию на сегодня обвинительные приговоры вынесены в отношении 19 человек.

Ранее также генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в ГПУ проводится внутреннее расследование исчезновения двух томов материалов по делам Майдана.

"Инспекция ГПУ осуществляет служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован. Относительно пропажи двух томов в уголовном производстве. У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств, носители информации, повреждены и нельзя воспроизвести эту информацию", - подчеркнул он.

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