В ГПУ решают вопрос о проведении экспериментов по делам Майдана

Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рябошапка подчеркнул, что речь идет не об экспертизах, а именно о следственных экспериментах

В Офисе генерального прокурора пока решают вопрос о проведении следственных экспериментов по делам, которые касаются применения насилия во время Революции достоинства на Майдане. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что речь идет не об экспертизах, а именно о следственных экспериментах.

"Речь не идет об экспертизах. Я говорил о следственных экспериментах. И пока мы решаем, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас. Не откладывая... Это по тем, которые связаны именно с событиями на Майдане - применение насилия. А какие именно, не вижу возможности об этом говорить", - заявил Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что следственные эксперименты по делам Майдана можно было проводить 5 лет назад.

"Большинство производств - не завершены. Большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем делать - их можно было сделать еще 5 лет назад. Ведь ничего особенно сложного в этом нет. Никакой процессуальной сложности и воспроизвести там обстоятельства, в которых были причинены телесные повреждения, условно говоря, на Майдане, где и кого и как был избит, грубо говоря - это можно было сделать еще 5 лет назад, а не делать это на 6-й год после тех событий", - добавил он.

Напомним, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что расследование дел Майдана остановлено не из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро. По его словам, ГБР пока нечего расследовать - ГПУ физически еще не передала материалы производств.

Как писало РБК-Украина ранее, ГПУ передаст другим органам более 100 производств по делам Майдана.

Добавим также, ранее заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане. На данный момент обвинительные приговоры вынесены в отношении 19 человек.