Комітет Ради підтримав переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

Профільний комітет Верховної ради України підтримав нову редакцію поправки про переведення до ДБР слідчих та прокурорів, які розслідували у генеральній прокуратурі справи Майдану. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна

Мова йде про процесуальних керівників у провадженнях, які стосуються подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

"Питання стосується переведення слідчих органів прокуратури, прокурорів, які проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у справах Майдану до ДБР. Ми запропонували і підтримали правку № 318. Але виходить, що коли ми готували цю правку, мали на увазі, що закон мав бути прийнятий на минулому пленарному тижні і до 20 числа мав набрати чинності. А у зв'язку з тим, що ми розтягнули це питання(прийняття закону про оновлення ДБР - ред.) на 3 грудня, виникає необхідніть уточнити це питання. Відповідно, цю правку потрібно відкорегувати", - заявив Монастирський.

Так, за нову редакцію правки проголосувала більшість членів комітету.

"Нам з вами потрібно технічно уточнити. Ми маємо затвердити додаткову порівняльну таблицю до законопроекту № 2116 в редакції цього комітету і проголосувати за внесення цієї правки", - наголосив депутат.

Відзначимо, що адвокат, який представляє інтереси сімей Героїв Небесної сотні, Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. За її словами, справи Майдану вже нікому не цікаві, а в парламентарів є "більш важливі справи", ніж ухвалення необхідних законопроектів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура передасть іншим органам більше ста проваджень у справах Майдану.

Додамо також, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані. На даний момент обвинувальні вироки винесені стосовно 19 осіб.