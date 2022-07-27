UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комитет Рады поддержал назначение Костина на пост генпрокурора

Фото: глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комитет по вопросам правовой политики Верховной рады поддержал кандидатуру Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, 17 членов правоохранительного комитета поддержали назначение Костина.

"Правоохранительный Комитет ВРУ на своем заседании поддержал постановление президента и предоставление согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Позже РБК-Украина сообщало, что на этой неделе парламент назначит нового главу Офиса генпрокурора. Эту должность займет глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГенпрокурорВерховная рада