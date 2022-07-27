Комитет Рады поддержал назначение Костина на пост генпрокурора

Комитет по вопросам правовой политики Верховной рады поддержал кандидатуру Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

"Правоохранительный Комитет ВРУ на своем заседании поддержал постановление президента и предоставление согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, 17 членов правоохранительного комитета поддержали назначение Костина.

Стоит напомнить, что 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Позже РБК-Украина сообщало, что на этой неделе парламент назначит нового главу Офиса генпрокурора. Эту должность займет глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

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