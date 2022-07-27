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Комітет Ради підтримав призначення Костіна на пост генпрокурора

Фото: голова комітету з питань правової політики Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Комітет з питань правової політики Верховної ради підтримав кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, 17 членів правоохоронного комітету підтримали призначення Костіна.

"Правоохоронний Комітет ВРУ на свому засіданні підтримав постанову президента та надання згоди на призначення Костіна на посаду генпрокурора України", - йдеться у повідомленні.

Варто нагадати, що 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.

Пізніше РБК-Україна повідомляло, що цього тижня парламент призначить нового очільника Офісу генпрокурора. Цю посаду займе голова комітету з питань правової політики Андрій Костін.

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