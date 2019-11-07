Комитет Рады ознакомится с автоматизированными системами управления ВСУ

Народные депутаты - члены комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны планируют осуществить поездку на полигон для ознакомления с автоматизированными системами управления Вооруженных сил Украины. Об этом во время заседания комитета заявила заместитель его главы Марьяна Безуглая, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, поездка запланирована на конец ноября.

"Я предлагаю решение комитета окончательно: поручить инициатору обращения скоординировать поездку представителей комитета 23 ноября для участия в демонстрации и ознакомлении с системой оперативного управления связи, разведки и наблюдения Генерального штаба", - заявила Безуглая.

Так, за решение проголосовало 11 членов комитета.

Предложение о поездке народных депутатов на полигон на комитете озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Нардеп отметил, что на комитете также планируется заслушать информацию о системах от представителей Генштаба.

"До 23 числа еще есть время. Мы закажем у них справки по каждой системе, чтобы можно было показать эксперту, потом посмотреть, в каком состоянии оно находится. Это (поездка, - ред.) возможно также и 22 числа. Это пятница", - подчеркнул Арахамия.

Кроме того, народные депутаты отметили, что следующее заседание может состояться в закрытом режиме из-за того, что вопросы работы систем разведки являются секретными.

Напомним, на следующем заседании комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны заслушают доклад представителей Министерства обороны Украины и Генерального штаба.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров в проекте государственного бюджета предлагает резко увеличить расходы на силовые ведомства в 2020 году. В частности, ко второму чтению предлагается увеличить расходы на МВД, Минобороны, СБУ и Управление госохраны.