Комітет Ради ознайомиться з автоматизованими системами управління ЗСУ

Народні депутати - члени комітету парламенту з питань національної безпеки та оборони планують здійснити поїздку на полігон для ознайомлення з автоматизованими системами управління Збройних сил України. Про це під час засідання комітету заявила заступник його голови Мар'яна Безугла, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, поїздка запланована на кінець листопада.

"Я пропоную рішення комітету остаточно: доручити ініціатору звернення скоординувати поїздку представників комітету 23 листопада з метою участі в демонстрації та ознайомлення з системою оперативного управління зв'язку, розвідки та спостереження Генерального штабу", - заявила Безугла.

Так, за рішення проголосувало 11 членів комітету.

Пропозицію про поїздку народних депутатів на полігон на комітеті озвучив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Нардеп наголосив, що на комітеті також планується заслухати інформацію про системи від представників Генштабу.

"До 23 числа ще є час. Ми замовимо в них довідки по кожній системі, щоб можна було показати експерту, потім подивитись, у якому стані воно перебуває. Це (поїздка, - ред.) можливо також і 22 числа. Це п'ятниця", - наголосив Арахамія.

Окрім того, народні депутати зазначили, що наступне засідання може відбутись у закритому режимі через те, що питання роботи систем розвідки є секретними.

Нагадаємо, на наступному засіданні комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони заслухають доповідь представників Міністерства оборони України та Генерального штабу.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету пропонує різко збільшити витрати на силові відомства в 2020 році. Зокрема, до другого читання пропонується збільшити витрати на МВС, Міноборони, СБУ і Управління держохорони.