Комитет Рады одобрил отчет правительства о выполнении госбюджета-2018

Фото: Комитет по вопросам бюджета (minfin.gov.ua)

Дефицит бюджета составил 59 млрд грн

Комитет по вопросам бюджета Верховной рады на своем заседании рассмотрел отчет правительства о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов Facebook.

Как отмечается в сообщении, комитет принял отчет к сведению и рекомендовал Верховной раде его одобрить.

"После этого бюджетный цикл 2018 года будет завершен", - подчеркнули в Минфине.

По данным Минфина, государственный бюджет выполнен по доходам в сумме 928 114,9 млн грн, по расходам - 985 851,8 млн грн, по объему возврата кредитов - 6 797,9 млн грн, по объему предоставления кредитов 8 312,1 млн грн с дефицитом в сумме 59 251,1 млн грн.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 27 марта одобрил отчет о выполнении государственного бюджета за 2018 год. На заседании правительства принято решение одобрить и представить Верховной раде, президенту и Счетной палате отчет о выполнении государственного бюджета Украины за 2018 год с доходами 928 млрд грн, расходами 980,8 млрд грн, по объему возврата кредитов - почти 6,8 млрд грн, объему предоставления кредитов - 8,3 млрд грн и дефицитом в 59,3 млрд грн.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2017 году.