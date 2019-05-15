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Комітет Ради схвалив звіт уряду про виконання держбюджету-2018

Новини » Економіка    15.05.2019 - 16:37
Комітет Ради схвалив звіт уряду про виконання держбюджету-2018
Фото: Комітет з питань бюджету (minfin.gov.ua)

Дефіцит бюджету склав 59 млрд грн

Комітет з питань бюджету Верховної ради на своєму засіданні розглянув звіт уряду про виконання закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства фінансів у Facebook.

Як відзначається в повідомленні, комітет взяв звіт до відома та рекомендував Верховній раді його схвалити.

"Після цього бюджетний цикл 2018 року буде завершений", - наголосили в Мінфіні.

За даними Мінфіну, державний бюджет виконано за доходами у сумі 928 114,9 млн грн, за видатками - 985 851,8 млн грн, за обсягом повернення кредитів - 6 797,9 млн грн, за обсягом надання кредитів 8 312,1 млн грн, з дефіцитом у сумі 59 251,1 млн грн.

Комітет Ради схвалив звіт уряду про виконання держбюджету-2018

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 27 березня схвалив звіт про виконання державного бюджету за 2018 рік. На засіданні уряду прийнято рішення схвалити і подати Верховній раді, президенту та Рахунковій палаті звіт про виконання державного бюджету України за 2018 рік з доходами 928 млрд грн, витратами 980,8 млрд грн, обсягом повернення кредитів - майже 6,8 млрд грн, обсягом надання кредитів - 8,3 млрд грн і дефіцитом у 59,3 млрд грн.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України у 2018 році склали 928,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році.

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